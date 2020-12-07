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    Моуринью: «Тоттенхэм» контролировал игру с «Арсеналом»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче против «Арсенала» (2:0).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Безусловно, мы очень рады. Мы контролировали игру, сыграв уверенно в обороне. Сонни и Гарри, их результативность была потрясающей. Во втором тайме соперник создал нам проблемы, "Арсенал" — очень хорошая команда. Меня не волнует таблица или их место в ней, они очень хороши. Микель — очень хороший тренер.

    Мы сыграли с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" — если вы наберете три — четыре очка в матчах с ними, это не конец света, это вполне нормально. Мы набрали семь очков. Но сложность премьер-лиги в том, что следующая это у нас с "Кристал Пэлас", и нет никаких гарантий, что мы выиграем у них», — приводит слова Моуринью BBC.

    «Тоттенхэм» набрал 24 очка и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал», имея в активе 13 очков, расположился на 15-м месте. 0

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