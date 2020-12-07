Моуринью: «Тоттенхэм» контролировал игру с «Арсеналом»

Главный тренерпрокомментировал победу команды в матче против(2:0).

«Безусловно, мы очень рады. Мы контролировали игру, сыграв уверенно в обороне. Сонни и Гарри, их результативность была потрясающей. Во втором тайме соперник создал нам проблемы, "Арсенал" — очень хорошая команда. Меня не волнует таблица или их место в ней, они очень хороши. Микель — очень хороший тренер.

Мы сыграли с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" — если вы наберете три — четыре очка в матчах с ними, это не конец света, это вполне нормально. Мы набрали семь очков. Но сложность премьер-лиги в том, что следующая это у нас с "Кристал Пэлас", и нет никаких гарантий, что мы выиграем у них», — приводит слова Моуринью BBC.

«Тоттенхэм» набрал 24 очка и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал», имея в активе 13 очков, расположился на 15-м месте. 0