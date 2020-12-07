Лэмпард: Матч с «Краснодаром» — возможность дать игровую практику тем, у кого ее мало

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от матча св матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Этот матч — отличная возможность дать игровую практику тем, у кого ее мало. Надеюсь, обойдемся без травм. Хочу увидеть у своих игроков правильный настрой.

Мы долгое время играли на ноль, и это очень здорово. В выходные хорошо начали игру с "Лидсом", но затем пропустили.

Однако "Челси" не изменил своему стилю и в итоге добился победы. Следовательно, мы уверены в том, что делаем.

За Вернера не беспокоюсь. Он вносит большой вклад в общее дело. Тимо создает моменты и долгое время будет лидером нашей команды.

Не думаю, что матч сборных Испании и Германии оказал на него какое-то влияние. Это была просто одна игра», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0