Глушаков назвал ЦСКА самым сложным соперником в РПЛ

Денис Глушаков
globallookpress.com
«Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня… Перехваты, борьба — ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперед.
В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, все же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти», — написал Глушаков в своем Instagram.
ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Химки», имея в активе 19 очков, занимают 12-е место.