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    Глушаков назвал ЦСКА самым сложным соперником в РПЛ

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня… Перехваты, борьба — ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперед.

    В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, все же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти», — написал Глушаков в своем Instagram.

    ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Химки», имея в активе 19 очков, занимают 12-е место.

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