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    Фиорентина — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Фиорентина — Дженоа (07.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Фиорентина Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Фиорентина» — «Дженоа».

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    Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Дженоа» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фиорентина»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Фиорентина» — «Дженоа» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Фиорентина» и «Дженоа», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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