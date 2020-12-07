Холанн не сыграет с «Зенитом»

Нападающий дортмундской «Боруссии»не сыграет с «Зенитом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом рассказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр.

«Холанн, Тома Менье и Томас Дилэйни не сыграют против "Зенита". Также будут отсутствовать Рафаэл Геррейро, Махмуд Дауд, Матеу Морей и Мануэль Аканджи. Это уже на сто процентов. Дауд получил удар во время последнего матча Бундеслиги, а Аканджи плохо себя чувствует.

Мы уже вышли из группы после ничьей с "Лацио". Это было важный шаг для нас. Но мы всегда играем на победу.

Завтра тоже будем стараться выиграть у "Зенита". Нужно занять первое место, это может сыграть свою роль при жеребьёвке 1/8 финала», — приводит слова Фавра «Р-Спорт». 0