Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.12.2020)

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 2.17.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).
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