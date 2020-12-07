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    Белоус: Фигу и Ди Мария могли играть за «Москву»

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    Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал, что столичный клуб мог подписать контракты с экс-игроком «Реала» и сборной Портуалии Луишем Фигу и полузащитником «Пари Сен-Жермен» Анхелем Ди Марией.

    Луиш Фигу
    Луиш Фигу

    «Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на ЧМ (U-19), но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в "Бенфику". Почему? Во-первых, мы давали за него 6 млн, а португальцы — 8. Ну и одно дело — это в такую Москву приехать, морозную, а другое — в Португалию солнечную.

    Фигу мог перейти в "Москву". Да, это не шутка, так и было. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение… 8 млн евро в год!

    Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 млн в "Интер". Сказать нам "нет" он лично прилетел в Москву», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ». 0

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