Белоус: Фигу и Ди Мария могли играть за «Москву»

Бывший президент «Москвы»рассказал, что столичный клуб мог подписать контракты с экс-игроком «Реала» и сборной Портуалиии полузащитником «Пари Сен-Жермен»

«Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на ЧМ (U-19), но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в "Бенфику". Почему? Во-первых, мы давали за него 6 млн, а португальцы — 8. Ну и одно дело — это в такую Москву приехать, морозную, а другое — в Португалию солнечную.

Фигу мог перейти в "Москву". Да, это не шутка, так и было. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение… 8 млн евро в год!

Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 млн в "Интер". Сказать нам "нет" он лично прилетел в Москву», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ». 0