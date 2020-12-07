«Барселона» планирует усилить две позиции в зимнее трансферное окно

Рональд Куман
globallookpress.com
По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман изъявил желание приобрести универсального форварда, способного эффективно действовать на разных позициях в атаке, и центрального защитника.
Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы хотят подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, которые идеально вписываются в эти рамки.
Напомним, что из-за ряда травм в распоряжении рулевого остались только два центральных защитника, один из которых только дебютировал в этом сезоне — Клеман Лангле и Оскар Мингеса. 0