Азмун о вылете «Зенита» из ЛЧ: Немножко недонастроились в некоторых матчах

Нападающий «Зенита»рассказал, почему питерская команда провалила выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

В заключительном туре «Зенит» сыграет на своем поле с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 8 декабря, начало — в 20:55 мск.

«Конечно, турнирного значения нет, тем не менее, мы настроены на то, чтобы показать свой максимум, то, что от нас ожидают. И будем стараться делать это. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.

Для одного футболиста забить — очень важно. Месяц прошел очень тяжело, без тренировок, но, к счастью, потихоньку набираю форму. Мы заработали три очка — это самое главное.

О слабостях соперника нам расскажет главный тренер и тренерский штаб. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, пока не могу говорить про слабые стороны "Боруссии".

Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году будем лучше готовы и выступим лучше.

Так получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились. В любом случае, уверен, в следующем году будем лучше готовы», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита». 0