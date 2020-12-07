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    Азмун о вылете «Зенита» из ЛЧ: Немножко недонастроились в некоторых матчах

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, почему питерская команда провалила выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    В заключительном туре «Зенит» сыграет на своем поле с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 8 декабря, начало — в 20:55 мск.

    «Конечно, турнирного значения нет, тем не менее, мы настроены на то, чтобы показать свой максимум, то, что от нас ожидают. И будем стараться делать это. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.

    Для одного футболиста забить — очень важно. Месяц прошел очень тяжело, без тренировок, но, к счастью, потихоньку набираю форму. Мы заработали три очка — это самое главное.

    О слабостях соперника нам расскажет главный тренер и тренерский штаб. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, пока не могу говорить про слабые стороны "Боруссии".

    Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году будем лучше готовы и выступим лучше.

    Так получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились. В любом случае, уверен, в следующем году будем лучше готовы», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита». 0

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