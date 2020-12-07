Атлетико Минейро — Интернасьонал (07.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 00:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро» 1:0 (полная статистика встреч).

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