Вест Бромвич — Кристал Пэлас: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 15:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 1.87.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Бромвич»).

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