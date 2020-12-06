Удинезе — Аталанта: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Удинезе» — «Аталанта» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Аталанта»).

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