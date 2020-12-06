Тоттенхэм — Арсенал Лондон (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Арсенал Лондон» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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