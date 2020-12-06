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    «Тоттенхэм» одолел «Арсенал» в дерби Северного Лондона

    «Тоттенхэм» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. В несколько быстрых передач «Тоттенхэм» вышел в атаку, Кейн вновь нашёл Сон Хын Мина, который шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот.

    В добавленное к первому тайму время Ло Чельсо с центра поля начал ускорение, далее сделал передачу к штрафной гостей на Сона, тот уже отдал пас под забегание Кейна — и он ударом с острого угла пробил Лено — мяч от перекладины отправился за линию створа.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Арсенал Лондон 2:0
    Голы: 1:0 Сон Хын Мин (13'), 2:0 Гарри Кейн (45') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88'), Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо (Бен Дэвис, 72'), Стивен Бергвейн (Джо Родон, 90'), Гарри Кейн Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Эктор Бельерин (Эдвард Нкетиа, 75'), Букайо Сака, Томас (Даниель Себальос, 45'), Гранит Джака, Александр Ляказетт, Виллиан, Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Джовани Ло Чельсо (41'), Гранит Джака (75'), Александр Ляказетт (80')

    «Тоттенхэм» набрал 24 очка и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал», имея в активе 13 очков, расположился на 15-м месте.

    В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Арсенал» дома встретится с «Бернли». 0

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