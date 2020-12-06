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    Тедеско рассказаз, нужен ли «Спартаку» Урунов

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Остона Урунова в «Рубин».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что красно-белые получили от казанцев предложение по трансферу 19-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

    «Урунов — это игрок "Спартака", здесь его контракт. Мы рады, что он здесь, он хороший молодой футболист.

    То, что кто-то сделал предложение, это ничего не значит, потому что "Спартак" решает, что будет в итоге. Вы прекрасно знаете его историю и помните, что он был в старте в игре с "Зенитом", это значит, что я верю в его качества, и это был признак доверия с моей стороны ему.

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    • После "Зенита" он получил травму, восстановился, сыграл с "Ростовом", потом опять травма. К счастью, последние 2-3 недели он работает в полном объеме, тренируется с командой. Наконец-то он смог хоть и ненадолго вернуться на поле сегодня.

    Мы доверяем ему, он хороший игрок, должен продолжать работать и доказывать, стараясь завоевать место в составе. Все знают, что в "Спартаке" это непросто, но я не тот тренер, который дает только один шанс. Наоборот, стараюсь подбодрить игроков, дать мотивацию. В случае с Уруновым мешали травмы. Надеюсь, что эта черная полоса позади», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

    Урунов выступает за «Спартак» с августа 2020 года. Он подписал контракт до лета 2025-го.

    В текущем сезоне РПЛ Урунов провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. 0

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