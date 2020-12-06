Шеффилд Юнайтед — Лестер: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 17:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

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