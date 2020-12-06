Шалимов: Игнатьев чуть-чуть поплыл от большого контракта

Бывший главный тренер «Краснодара»поделился мнением о нападающем «Рубина» Иване Игнатьеве.

В матче против «Локомотива» (1:3) Игнатьев был удален уже в начале второго тайма после грубой игры.

«Игнатьева я застал — при мне он дебютировал и начал забивать. Что с ним? Пока непонятно. У меня есть версия, что действительно большие деньги молодых ребят часто портят, если рядом нет правильных людей.

Мне кажется, Игнатьев чуть-чуть поплыл от большого контракта. Это вопрос тех, кто рядом, и, конечно же, Слуцкого, который ему в перерыве четыре раза сказал: "Ваня, у тебя желтая карточка, ты можешь сыграть внимательнее?"

Конечно, я понимаю, что Слуцкий с ума сходит. Как может нападающий желтую карточку получать?! Что-то точно с ним не то. Есть такие вещи, как деньги и большие контракты. Не все с деньгами справляются, не только футболисты, но и другие люди», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ». 0