Сампдория — Милан (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Милан» 1:4 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сампдория» — «Милан». Коэффициент ставки — 1.67.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Милан»).
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