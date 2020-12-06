Сампдория — Милан (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Милан» 1:4 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сампдория» — «Милан». Коэффициент ставки — 1.67.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Милан»).

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