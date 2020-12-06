Реймс — Ницца (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Реймс» — «Ницца» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ницца»).

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