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    Парфенов: Ресурс «Арсенала» — избегать нелепых ошибок

    Футбол
    Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение в гостевом матче 17-го тура РПЛ от «Динамо» (0:1).

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    Единственный гол на 45-й минуте встречи забил полузащитник москвичей Даниил Фомин.

    «Когда не выигрываешь при достаточно качественной игре, моментах... Первый тайм, нелепость, пропущенный гол — не должно влиять на концентрацию.

    Настроение было не очень, поэтому второй тайм начали неудачно. Потом вернулись в игру, возможности имелись, играли неплохо.

    Были не очень хорошие отрезки, но в целом выглядели неплохо. А по отдаче вообще вопросов нет.

    Наш ресурс — избегать нелепых ошибок. Но я вижу, что команда переживает, старается, играет в футбол. Уверен, что справимся», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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