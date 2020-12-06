Осасуна — Бетис: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 18:15 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Бетис» — «Осасуна» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Осасуна»).

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