Метц — Лион (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Метц» — «Лион» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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