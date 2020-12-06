Ливерпуль — Вулверхэмптон: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 22:15 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 1.95.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

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