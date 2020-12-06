Лилль — Монако: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 15:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Лилль» 5:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Монако». Коэффициент ставки — 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Монако»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лилль» — «Монако».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.