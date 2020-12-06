Лилль — Монако: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

Последний матч между собой: «Монако» — «Лилль» 5:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Монако». Коэффициент ставки — 1.63.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Монако»).
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