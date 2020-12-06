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    Месси, Роналду и Левандовски — в символической команде года по версии IFFHS

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    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем сайте представила символическую сборную лучших игроков 2020 года.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Команда выглядит так:

    Вратарь: Мануэль Нойер (Германия / «Бавария»);

    Защитники: Трент Александер-Арнолд (Англия / «Ливерпуль»), Серхио Рамос (Испания / «Реал»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды / «Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис (Канада / «Бавария»);

    Полузащитники: Йозуа Киммих (Германия / «Бавария»), Тиаго Алькантара (Испания / «Бавария», «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»);

    Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус»), Роберт Левандовски (Польша / «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина / «Барселона»). 0

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