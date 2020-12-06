Гремио — Васко да Гама (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Васко да Гама» — «Гремио» 0:0 (полная статистика встреч).

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