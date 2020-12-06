ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Брейне стал героем матча«Манчестер Сити» выглядит главным фаворитом на титул
  • 01:16
    • «Барселона» на выезде проиграла «Кадису»
  • 01:24
    • ПСЖ без Неймара и Верратти одолел «Монпелье»
  • 00:59
    • «Челси» одержал волевую победу над «Лидсом»
  • 00:46
    • «Интер» обыграл «Болонью» в Милане
  • 00:37
    • Скончался последний чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник
    Все новости спорта

    Геркус высказался о ситуации с Газизовым

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о возможном уходе Шамиля Газизова из «Спартака».

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    В конце ноября в «Спартак» вернулся Дмитрий Попов, который занял должность спортивного директора.

    «Это, конечно, разочаровывает. Являясь менеджером, я представляю, как я прихожу, а мне говорят: "Ну всё, собирайся". Следующий приходит, тоже начинает работать. Адаптация тоже занимает время, нужно привыкнуть к клубу.

  • Источник: Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»
  • Читайте по теме

    • Менеджера можно менять хоть каждый месяц, как и тренеров, как и игроков. Но для футболистов существуют трансферные окна, они защищены на какое-то время.

  • Червиченко: Конфликт в «Спартаке» вот-вот выплеснется наружу
  • Читайте по теме

    • Сейчас мне сложно оценивать работу Попова. Надо это делать по конечному результату. "Спартак" можно оценивать по тому, будет ли команда показывать результат. Если "Спартак" будет в тройке два-три года, то можно говорить, что директор свою работу сделал. Если этого не происходит, то никому неинтересно, помогали ему или мешали», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Ростов» и «Уфа» вновь не порадуют результативными действиями?
  • «Ростов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Анже — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100
  • € бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры