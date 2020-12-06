Геркус высказался о ситуации с Газизовым

Бывший генеральный директор «Локомотива»прокомментировал слухи о возможном уходеиз «Спартака».

В конце ноября в «Спартак» вернулся Дмитрий Попов, который занял должность спортивного директора.

«Это, конечно, разочаровывает. Являясь менеджером, я представляю, как я прихожу, а мне говорят: "Ну всё, собирайся". Следующий приходит, тоже начинает работать. Адаптация тоже занимает время, нужно привыкнуть к клубу.

Менеджера можно менять хоть каждый месяц, как и тренеров, как и игроков. Но для футболистов существуют трансферные окна, они защищены на какое-то время.

Сейчас мне сложно оценивать работу Попова. Надо это делать по конечному результату. "Спартак" можно оценивать по тому, будет ли команда показывать результат. Если "Спартак" будет в тройке два-три года, то можно говорить, что директор свою работу сделал. Если этого не происходит, то никому неинтересно, помогали ему или мешали», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ». 0