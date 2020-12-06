Динамо — Арсенал Тула: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Динамо» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо»).

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