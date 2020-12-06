Денизлиспор — Фенербахче (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Денизлиспор» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фенербахче»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Денизлиспор» — «Фенербахче».

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