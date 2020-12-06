ЦСКА — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 17-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев — Марадишвили, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес — Кучаев, Дзагоев, Влашич — Эджуке, Шкурин.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов, Гайч.

«Химки»: Лантратов — Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов — Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин — Куат.

Запасные: Хомич, Логашов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Боженов, Долгов, Алиев.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.48, на успех «Химок» — 7.70, на ничью — 4.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0