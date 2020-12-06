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    Дзагоев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Химками»

    ЦСКА — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Химок» на матч 17-го тура чемпионата России.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    ЦСКА: Акинфеев — Марадишвили, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес — Кучаев, Дзагоев, Влашич — Эджуке, Шкурин.

    Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов, Гайч.

    «Химки»: Лантратов — Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Тихонов — Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин — Куат.

    Запасные: Хомич, Логашов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Боженов, Долгов, Алиев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.48, на успех «Химок» — 7.70, на ничью — 4.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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