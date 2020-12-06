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    ЦСКА сыграл вничью с «Химками»

    ЦСКА — «Химки»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Химками» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 40-й минуте открыли армейцы. Фернандес вбросил мяч из аута на правом фланге рядом со штрафной, Кучаев мягко прострелил на Влашича, который обыграл соперника и пробил низом в дальний угол — Лантратов зацепил мяч, но тот всё равно оказался в сетке.

    На 47-й минуте гости отыгрались. После навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, полетел тот почти вертикально вверх, и Кухарчук поймал этот мяч, рванув в штрафную и в касание пробив в ближний угол мимо Акинфеева.

    На 54-й минуте «Химки» вышли вперед. Гости убежали в атаку по центру, Кухарчук покатил мяч налево, на Мирзова, тот оказался в отличной позиции, пробил низом в дальний угол — мяч, зацепив Фернандеса, юркнул в ворота мимо Акинфеева.

    Спустя три минуты Эджуке здорово сыграл, вырезав от линии штрафной передачу вперёд между двумя защитниками. Шкурин добрался до мяча и пробил низом в касание мимо Лантратова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Химки 2:2
    Голы: 1:0 Никола Влашич (40'), 1:1 Илья Кухарчук (47'), 1:2 Резиуан Мирзов (51'), 2:2 Илья Шкурин (54') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников (Наяир Тикнизян, 87'), Игорь Дивеев, Никола Влашич, Алан Дзагоев (Иван Обляков, 57'), Константин Кучаев (Бактийор Зайнутдинов, 56'), Константин Марадишвили (Кристиян Бистрович, 87'), Чидера Эджук (Фёдор Чалов, 62'), Илья Шкурин Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Александр Долгов, 46'), Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Исламбек Куат, Михаил Тихонов (Арсений Логашов, 77'), Илья Кухарчук (Данил Липовой, 81') Предупреждения: Александр Трошечкин (27'), Исламбек Куат (38'), Илья Кухарчук (50'), Игорь Дивеев (70')

    ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Химки», имея в активе 19 очков, занимают 12-е место.

    В следующем туре московская команда дома сыграет против «Урала», а подмосковный клуб на своем поле встретится с «Арсеналом». 0

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