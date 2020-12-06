ЦСКА — «Химки»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 40-й минуте открыли армейцы. Фернандес вбросил мяч из аута на правом фланге рядом со штрафной, Кучаев мягко прострелил на Влашича, который обыграл соперника и пробил низом в дальний угол — Лантратов зацепил мяч, но тот всё равно оказался в сетке.
На 47-й минуте гости отыгрались. После навеса «Химок» в штрафную Щенников неудачно выбил мяч, полетел тот почти вертикально вверх, и Кухарчук поймал этот мяч, рванув в штрафную и в касание пробив в ближний угол мимо Акинфеева.
На 54-й минуте «Химки» вышли вперед. Гости убежали в атаку по центру, Кухарчук покатил мяч налево, на Мирзова, тот оказался в отличной позиции, пробил низом в дальний угол — мяч, зацепив Фернандеса, юркнул в ворота мимо Акинфеева.
Спустя три минуты Эджуке здорово сыграл, вырезав от линии штрафной передачу вперёд между двумя защитниками. Шкурин добрался до мяча и пробил низом в касание мимо Лантратова.
ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Химки», имея в активе 19 очков, занимают 12-е место.
В следующем туре московская команда дома сыграет против «Урала», а подмосковный клуб на своем поле встретится с «Арсеналом». 0