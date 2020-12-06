ЦСКА — Химки (06.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Химки» — «ЦСКА» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Химки» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «ЦСКА»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ЦСКА» — «Химки».

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