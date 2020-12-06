— : онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

Последний матч между собой: «» — «» 0:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 1.87.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «» — «».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И