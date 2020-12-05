Зенит — Урал: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Урал» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Зенит»).

Календарь и таблица РПЛ

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