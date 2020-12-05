Торпедо — Велес: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Велес» — «Торпедо» 0:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Велес». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Велес»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Велес».

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