Суонси — Лутон Таун: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Суонси» занимает 5 место с 22 очками, «Лутон Таун» — 8 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Суонси» — «Лутон Таун» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Суонси»).

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