Специя — Лацио: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Лацио» — «Специя» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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