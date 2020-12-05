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    Слуцкий: В перерыве несколько раз говорили Игнатьеву быть аккуратным

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Локомотива» в 17-м туре РПЛ.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Сделано столько простых и необъяснимых ошибок, проиграли из-за них матч. Какая после этого может быть главная эмоция? Мы никак сегодня не должны были проигрывать. Конечно, эмоция сейчас — это злость, непонимание того, как могут совершаться такие вещи. Я имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Игнатьева, нереализованный момент Макарова. Мне кажется, этого уже более чем достаточно», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    Он также высказался об удалении Ивана Игнатьева:

    «Главная претензия к Игнатьеву — когда у тебя есть желтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил — тоже вариант».

    Напомним, «Рубин» вел в счете, но проиграл «Локо» со счетом 1:3. 0

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