Гендиректор «Рубина»: Урунов в «Спартаке» всё равно не играет, а у нас получит игровое время

Генеральный директор «Рубина»прокомментировал интерес к полузащитнику «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что красно-белые получили от казанцев предложение по трансферу 19-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

«Могу подтвердить слова Газизова, что "Рубин" отправил оффер "Спартаку" по Урунову.

"Рубин" заинтересован в этом игроке, мы по нему в "Уфу" до перехода в "Спартак" тоже делали предложение.

Урунов в "Спартаке" всё равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так — значит, это тот игрок, который нужен "Рубину".

Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в "Рубине". У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас», — сказал Сайманов изданию Sport24.

Урунов выступает за «Спартак» с августа 2020 года. Он подписал контракт до лета 2025-го.

В текущем сезоне РПЛ Урунов провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. 0