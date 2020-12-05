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    Гендиректор «Рубина»: Урунов в «Спартаке» всё равно не играет, а у нас получит игровое время

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал интерес к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову.

    Остон Урунов
    Остон Урунов

    Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что красно-белые получили от казанцев предложение по трансферу 19-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

    «Могу подтвердить слова Газизова, что "Рубин" отправил оффер "Спартаку" по Урунову.

    "Рубин" заинтересован в этом игроке, мы по нему в "Уфу" до перехода в "Спартак" тоже делали предложение.

    Урунов в "Спартаке" всё равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так — значит, это тот игрок, который нужен "Рубину".

    Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в "Рубине". У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас», — сказал Сайманов изданию Sport24.

    Урунов выступает за «Спартак» с августа 2020 года. Он подписал контракт до лета 2025-го.

    В текущем сезоне РПЛ Урунов провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. 0

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