Ренн — Ланс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ланс» — «Ренн» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ренн»).

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