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    Ренн — Ланс: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Ренн — Ланс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

    Футбол Лига 1 Ренн Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Ренн» — «Ланс».

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    Последний матч между собой: «Ланс» — «Ренн» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ренн»).

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    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Ренн» и «Ланс», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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