Рединг — Ноттингем Форест (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Рединг» занимает 4 место с 22 очками, «Ноттингем Форест» — 20 место с 12 очками.
Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Рединг» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рединг»).
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