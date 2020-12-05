Престон Норт Энд — Уиком Уондерерс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Престон Норт Энд» занимает 12 место с 16 очками, «Уиком Уондерерс» — 23 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Уиком Уондерерс» — «Престон Норт Энд» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Престон Норт Энд»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Престон Норт Энд» — «Уиком Уондерерс».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.