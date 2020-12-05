Опава — Баник Острава: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 16:00 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Баник Острава»).

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