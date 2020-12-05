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    Опава — Баник Острава: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Опава — Баник Острава: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

    Футбол
    В 16:00 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч «Опава» — «Баник Острава».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Баник Острава»).

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