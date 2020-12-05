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    Моуринью: Мы сыграем четвертый матч за неделю, и никто из нас по этому поводу не плакал

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями перед важным матчем в АПЛ против «Арсенала».

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Кстати, мы сыграем 4-й матч за неделю, и никто из нас по этому поводу не плакал и не переживал. А теперь напомните мне, когда проведут матчи коллеги? У нескольких команд Премьер-лиги есть игра в запасе с "Тоттенхэмом", причём "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" перенесли игры после того, как они участвовали в еврокубках в августе. Очень трудно принять то, что четыре клуба проводят на один матч меньше, чем другие, и я даже не знаю, когда они будут играть эти матчи.

    Я не знаю, когда сыграют "Бёрнли", "Манчестер Сити", "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед", и, вероятно, к ним присоединится "Ньюкасл" и "Астон Вилла". С этим трудно согласиться, потому что это может повлиять на конкуренцию. Но я пытался узнать. На этой неделе я пытался найти ответ, но никто не в состоянии дать мне его», — приводит слова Моуринью Goal.

    Лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится 6 декабря. 0

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