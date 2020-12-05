Монпелье — ПСЖ (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Монпелье» 5:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «ПСЖ»).

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