Миллуолл — Дерби Каунти (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Миллуолл» занимает 10 место с 18 очками, «Дерби Каунти» — 24 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Дерби Каунти» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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