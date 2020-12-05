Манчестер Сити — Фулхэм (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Сити»).

Календарь и таблица АПЛ

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