Локомотив — Рубин (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Рубин» — «Локомотив» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.18.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Рубин»).

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