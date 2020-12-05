Леванте — Хетафе (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Леванте» — «Хетафе» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Хетафе». Коэффициент ставки — 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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