Крылья Советов — Енисей (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Енисей» — «Крылья Советов» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Крылья Советов»).

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